Sözleriyle yürekleri ısıtmıştı! O ayakkabı tamircisi 1 Mayıs’ta Erdoğan’ın misafiri olacak

1 MAYIS'TA ERDOĞAN İLE BULUŞACAK

Turgut Kılıç'ın bu videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Kılıç, 1 Mayıs'ta Külliye'de düzenlenecek programda Erdoğan'ın misafiri olacak. Külliye'ye Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte gidecek olan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimiz için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İnşallah huzuruna çıkacağım. Kendisine yüzlerimiz gülsün diye güzel de bir şaka yapacağım" dedi.