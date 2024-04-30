Turgut ustanın Külliye heyecanı

Sosyal medyada yayınlanan videosuyla binlerce kişinin gönlünde taht kuran, Aksaraylı ayakkabı tamircisi 58 yaşındaki Turgut Kılıç, 1 Mayıs'ta Erdoğan'ın Külliye de misafiri olacak. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte programa gidecek olan Kılıç, Erdoğan ile bir araya geleceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. 35 yıldır küçük bir dükkânda tamircilk yapan Turgut Kılıç, videoda, "Allah'ın rızasını arıyorum. Allah'ın rızasına âşığım. Bir çocuğun duasında mı acaba Allah'ın rızası? Yaşlıda arıyorum gençte arıyorum. Her yerde arıyorum" demişti. Kılıç " İnşallah başkanın huzuruna çıkacağım. Kendisine yüzlerimiz gülsün diye güzel bir şaka yapacağım" dedi.