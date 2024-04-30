Tuzlaspor soruşturmasında yeni gelişme: 5 futbolcu tanık olarak ifade verecek

Bir süre önce TFF 1. Ligde mücadele eden Tuzlaspor maç biletlerinin Süper lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti. Tuzlaspor'un lig müsabakasında bütün biletlerin satılmasına rağmen çok az sayıda kişinin statta bulunması nedeniyle kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları ortaya atılmıştı.

TUZLASPOR'A SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Gündeme gelen İddiaların ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "Malvarlığı değerlerini aklama", "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizleme" ve "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

5 FUTBOLCU TANIK OLARAK DİNLENECEK

Hızla devam eden Tuzlaspor soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Tuzlaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen 5 futbolcu savcılıkça ifade vermeye çağrıldı. Futbolcuların tanık olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.