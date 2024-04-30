Yavrumun ölümünden İBB sorumlu

İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olay, Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içerisinde saat 11.00 sıralarında iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı.İş makinesi operatörü çukuru kazdıktan sonra gitti. Ancak çukur önlem alınmadan öylece bırakıldı. Babası cezaevinde olan ve annesi ise Geri Gönderme Merkezi'nde olduğu için Esenyurt'taki babaannesinin evinde kalan 5 yaşındaki Edanur Gezer, yakınlarıyla birlikte parka piknik yapmaya geldi. İBB'nin kazdığı suyla dolu çukura yakın bir noktada oyun oynayan minik Edanur, bir anda çukura düştü. Yakınlarının fark etmediği Edanur, çukurda boğularak can verdi. Minik Edanur, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Edanur Gezer'in nüfus kaydı olmadığı için babadan ve anneden alınan DNA testinin pozitif çıkmasının ardından minik kızın cenazesi ailesine teslim edildi.Esenyurt Kıraç Vakfı Cem Kültür Evi'nde yapılan cenaze törenine tutulduğu Geri Gönderme Merkezi'nden izinle gelen anne Nurcan Gezer, acı içinde feryat etti. Törene, cezaevinde olan baba Emrah Boduk da verilen özel izinle katıldı. Kızını gözyaşları arasında toprağa veren anne Nurcan Gezer, "Üç çocuğum vardı, biri gitti. Kızımın Geri Gönderme Merkezi'nde yanımda kalmasını istedim, izin vermediler. Onu çok seviyordum. Kayıp olduğunu söylediklerinde güvenlik hemen çukura bakmış ve çocuğum oradaymış. Ortada ihmal olduğu belli. Buna sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Dayı Selçuk Yaşar ise, "Pikniğe gitmiştik. Edanur çevrede oynuyordu. Bir süre ortadan kayboldu. Çukurda yüzüstü yatıyordu. Hemen onu çıkardım ama ölmüştü. Sahilde bulunan güvenlik bize o alanda bir çukur olduğundan bahsetmedi. Etrafında da şerit falan yoktu. Olaydan İBB sorumlu. Sorumlusu kimse en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.İBB, kazılan çukurun etrafında önlem alınmadığına hiç değinmeden piknik yapan aileyi suçlayıcı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 11.30 sularında iş makineleriyle başlatılan kazı çalışması devam ederken, saat 16.05'te bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti" ifadeleri yer aldı. İBB'nin kendi bünyesinde idari soruşturma başlattığı kaydedildi. Kazıyı yapan kepçe operatörü S.A.'nın ise ifadesinde, "Benim işim kazmak. Tedbir almak benim görevim değil. Bana, 'Kaz' dediler, kazdım ve bölgeden ayrıldım" dediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Basit tedbirlerin alınmadığını söyleyen Erdoğan, "5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti" dedi. "Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı" sözleriyle tepkisini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da parkta basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki çocuğumuzu kaybettik. Gece kulübünde 29 kardeşimizi, teleferikte 1 vatandaşımızı ihmallerde kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı. Teleferik sorumlusunu neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi. 6 Şubat'ta nasıl tavır aldıklarını hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı linç kampanyası yürüttüler. Resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz, yardım ve kurtarma görevlilerimiz fütursuzca eleştirildi. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihinden dolayı depremzedeleri hedef alacak kadar ileri götürdüler."Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, dün bilirkişi olay yerinde inceleme yaptı. Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edilirken, parkın bazı bölümlerinde kazı yapılan yerlerin su birikintisi ile dolduğu belirlendi. Bu yerlerin etrafına Edanur'un ölümünden sonra bariyer konuldu.