Yeni anayasa için düğmeye basılıyor

Türkiye'nin darbe dönemlerinin etkisinden kurtulup demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya kavuşması için kritik süreç bu hafta başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta yapacağı görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin yeni anayasa olması bekleniyor.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için parlamentoda bulunan siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmelerine başlıyor. İlk görüşme bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak. Görüşmede yeni anayasa yapım süreci ele alınacak. Kurtulmuş kısa süre içinde turlarını tamamlamayı planlanıyor. AK Parti grubu da yeni anayasa için harekete geçecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in parti gruplarını ziyaret etmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da sosyal medya hesabından yayımladığı 'Yeni Anayasa' başlıklı yazısında Türkiye'nin olağan gündemi 'Yeni Anayasa' tartışmasının yine öne çıktığını belirterek, "Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye'nin; sübjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır" ifadelerine yer verdi.Türkiye Adalet Akademisi tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Ankara Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu. Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Bu konuda çalışmalar var, TBMM Başkanımızın başlattığı çalışmalar var. İnşallah parlamentoda bir uzlaşma sağlanır ve bu konuda ülkemiz, Türkiye Yüzyılı'nın başında adaletin de yüzyılını gerçekleştirecek yeni demokratik, sivil bir anayasaya kavuşur ve milletimize olan borcumuzu da böylelikle yerine getirmiş oluruz" dedi.