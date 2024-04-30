Yeni evini aldı sarmasını yaptı

Hatay'da asrın felaketinde evi yıkılan Hatice Ücel, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ücel'in yeni yuvasında ilk yemeğiyse yaprak sarması oldu. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan Payas'taki afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Depreme Payas'ın Sincan Mahallesi'nde yakalanan 60 yaşındaki Hatice Ücel, hak sahipliğini kazandığı evine zaman kaybetmeden yerleşti. Yeni evinde ilk yemeğini pişirmenin mutluluğunu yaşayan depremzede Ücel "Depremde çok kötü günler yaşadık.Evimizin son durumu ağır hasar oldu ve sonunda yıktılar. Yeni evimiz çok güzel. Çocuklarımızla oturuyoruz ve kalkıyoruz. İyi bir şey oldu. Kızım Şanlıurfa'dan geldi ve yeni evime yerleşmeme yardım etti. Mutluyum şükür, Allah bizi daha bozmasın. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çocuklarım çadırda kaldı, kızım Şanlıurfa'ya gitti. Ben orada kaldım bir aydan fazla. Allah devletimize zeval vermesin. Yine şefkatiyle, gücüyle vatandaşını sardı" dedi. İHA