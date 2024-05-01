Adana’da 3 bin 204 konut haziranda teslim edilecek

Adana'da depremzedeler için yapımı süren TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kent genelinde 3 bin 204 konut teslim edilecek. Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde işçiler 3 vardiya çalışarak konutları belirlenen tarih için yetiştirmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Çok hummalı bir çalışma sürüyor. Haziran ayı itibarıyla teslim edilmemiş konut kalmamış olacak. Zaten bu konutların kuraları çekilmişti. Bazı konutlarda vatandaş anahtarlarını aldı, eşyalarını yerleştirmeye başladı. Böylelikle deprem konusunu gündemden düşüreceğiz" dedi.Karslıoğlu, "Dairede kullanılan malzemeler yüzde 100 yerli. Proje su arıtma tesisini de barındırıyor. Yasalar gereği büyükşehir kurması gerekirken TOKİ kendi arıtmasını kendisi kuruyor. 5 bin kişi arıtılmış su içmiş olacak" dedi.