Alanya’da 1 Mayıs kutlamaları yapıldı

Türkiye'de ve Dünya genelinde pek çok ülkede kutlanan, ülkemizde 1923 yılından itibaren kutlanan ve 2009'da resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs kutlamasında, Alanya'da katılımcılar ellerindeki dövizlerle slogan attı. Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı geniş güvenlik tedbiri kapsamında kadın ve erkeklerin ayrı ayrı üst araması yapıldıktan sonrasında kalabalık gruplar halinde tören alanına girildi.

Şiir ve marşlar okunup hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Sendikalarla birlikte mecliste grubu bulunan siyasi partilerden Alanya CHP'nin de tam kadro katıldığı işçi bayramında türküler söylendi, şiirler okunduktan sonra tören olaysız sona erdi.