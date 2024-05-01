Anayasa için start verildi

Ankara- Türkiye'nin, darbenin izlerini taşıyan, onlarca kez değiştirildiği için bir ruhu bile bulunmayan 1982 Anayasası'ndan kurtulması, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşması için süreç başladı. Siyasi partileri ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önce usul sonra içerik konuşulacak" mesajı verdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa için gerçekleştireceği turlara dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme TBMM'de CHP grubunda gerçekleşti.Görüşmeden sonra Kurtulmuş ve Özel ortak bir açıklama yaptılar. Kurtulmuş, siyasi partilere önereceği sürece ilişkin bilgi verdi ve şöyle dedi: "Anayasanın içeriğiyle ilgili şimdiye kadar bir cümle konuşmadım. Önce yapılacak iş, usullerin tespit edilmesi ve sonucu olarak doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Partilerin anayasaları olmaz. Anayasa teklifleri olur. Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aldım. Benim için yapıcı bir görüşme oldu. Hep beraber bir yol alacağız. Kararı Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yeni anayasayla ilgili toplumsal mutabakat arıyoruz. Bu parlamento temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Toplumun yüzde 95'i bugünkü parlamentoda temsil ediliyor." Kurtulmuş, mayıs ayı sonuna kadar usule ilişkin partilerin fikirlerini almak istediklerine dikkat çekerek, "Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi. Kurtulmuş, toplum kesimleri, üniversiteler, STK'ların da görüşlerini alıp süreci olgunlaştıracaklarını, yeni anayasa için kurulacak komisyon konusunda bir sonuca ulaşacaklarını bildirdi.CHP Genel Başkanı Özel de yeni anayasayla ilgili açık bir müzakere ortamının şart olduğunu belirterek, "Anayasa ile ilgili görüşleri partimizde değerlendireceğiz. Siyasiler el sıkışmazsa siyaset düşmanları el ovuşturmaya başlar" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşmenin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi önem atfettiğim görüşmedir" mesajı verdi.