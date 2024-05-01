Kutlama için hiçbir başvuru yapılmadı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için tedbirlerin alındığı bilgisi paylaşldı.Bu kapsamda, karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamalarının ise saat 05.30 itibarıyla başlatılacağı aktarıldı. Açıklamada resmi olarak belirlenen yerlere kutlama için hiçbir sendikadan başvuru yapılmadığı belirtilerek, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır" ifadesine yer verildi.CHP ve bazı sendikalar, 40 ayrı nokta belirlenmesine karşın özellikle kutlamaların Taksim Meydanı'ında yapılması konusunda diretiyor. Olası provokasyonlara karşı Taksim yönlü tüm ulaşım lokasyonlarının kapatıldığı bilgisine rağmen yapılan çağrılar ise "provokasyona davet" olarak değerlendiriliyor.