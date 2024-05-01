Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Yıldırım düştü: 1 asker şehit

Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada, "Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Aslen Nevşehir merkez ilçeye bağlı Boğazköy nüfusuna kayıtlı merhum Hasan Toktaş oğlu, 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin bekar ve bir evin tek oğlu olduğu öğrenildi.