Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Yıldırım düştü: 1 asker şehit

Pençe Kilit Harekât Bölgesi'nde görev sırasında yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27) şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada, "Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerinde bulundu.
Aslen Nevşehir merkez ilçeye bağlı Boğazköy nüfusuna kayıtlı merhum Hasan Toktaş oğlu, 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin bekar ve bir evin tek oğlu olduğu öğrenildi.