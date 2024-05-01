Özel Harekat Başkanlığı’nı itibarsızlaştırma operasyonu: T24 yazarı Tolga Şardan’a Ultraslan’dan tepki!

T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli olarak tutuklanan ve ardından adli denetimle serbest bırakılan Tolga Şardan, kaldığı yerden devam ettiği görüldü. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve terörle mücadelede görev almış emniyet müdürlerini özel olarak yazılarında hedef aldığı biliniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız iddialarına bir yenisini daha ekledi. T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş ile Münir Karaloğlu başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz ve Başkan Yardımcısı Eraslan Er'e yönelik köşesinde yazı kaleme aldı.

UZMANLIK ALANI "EMNİYET TEŞKİLATINI İTİBARSIZLAŞTIRMA"

T24 yazarı Tolga Şardan'ın yazısında işlediği konuların başında Özel Harekât Başkanlığı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kartta bulunan verilerin Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) tarafından deşifre edilmesinin ardından tespit edilen bin 100 özel harekât polisinin tamamını branştan çıkartması konusunu üzerinde durduğu görüldü.

Tolga Şardan, "Halen 17 bin 600 dolayında personeli bulunan Özel Harekat kadrosundan çıkartılanlar içinde kıdemli polislerin yer aldığını belirteyim. Bu uygulamanın başlamasıyla beraber özellikle sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, kadrodan çıkartılanlar arasında geçmişte hendek ve barikat operasyonları başta olmak üzere terörle mücadelede aktif görev alanların bulunduğu iddia ediliyor" şeklindeki yazısı akıllara FETÖ mensuplarının sosyal medya üzerinden "Hendek- Barikat operasyonlarında başarılı olanlar tasfiye ediliyor", "15 Temmuz'un kahramanları ocaktan atılıyor" içerikleriyle başlattıkları algı operasyonu hatırlattı.

HEDEF ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e yönelik ise; "Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın İzmir Valiliği döneminden tanıştıkları için Ayyıldız'ın tercihi olarak yeni görevine atandı. Belki biraz garip örnek olacak; dün, polis evinin gıda başta olmak üzere lojistik ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Başkan, bugün kamuflajı giyip yeni Özel Harekatçıların eğitimini planlayıp organize ediyor, yeni teknolojileri öğrenmeye çalışıyor, yeni sistem silah ve mühimmat satın alıyor" diyerek Başkan Karadeniz'i yetersiz göstermeye çalıştığı görüldü.

HAYATI ÖZEL HAREKATTA GEÇEN BİRİNE "YETERSİZ" DEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Özel Harekat Başkanlığı'na getirilen 1. sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in, 1993 yılında Hakkari Özel Harekat Tim Amirliğinden başladığı görevine Konya, Elazığ, Şanlıurfa ve Manisa Özel Harekat Şube Müdürlüklerinde devam ettiği ve 2. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine ulaşıncaya kadar 18 yıl boyunca sınır ötesi görevleri dahil bir çok önemli operasyonları yönettiği ve bizzat katıldığı biliniyor. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürlüklerindeki değişimlerinin ardından kurduğu ekibiyle 3 ay gibi kısa sürede, merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Harekat Bölge Müdürlükleri, 53 İl Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Suriye'ye görev yapan özel harekat polislerini ziyaret ederek toplantılar gerçekleştirdiği ve personelin isteklerini dinleyerek çözüme kavuşturdu.

FETÖ'NÜN GOEBBELS'İ CEVHERİ GÜVEN'İ HATIRLATTI

Tolga Şardan'ın yazısında ele aldığı ve çekilen fotoğraf karelerini servis ederek Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hedefe koymaya çalıştığı görüldü. Babası Ali Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürüyken PKK'lı teröristlerde girilen çatışmada şehit düşen Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er; Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü döneminde, FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personelle birlikte ilk saatlerden itibaren Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubundan kurumları temizlediği ve PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin kamu kuruluşlarına gerçekleştirmek istediği eylemleri önlemek amacıyla birçok operasyonu yönettiği biliniyor. FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in de aynı konuları sürekli olarak dile getirdiği ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı biliniyor. Ayrıca; FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari gazeteci Can Dündar, sosyal medya hesabından Tolga Şardan'ın köşe yazısını alıntı yaparak mutlaka okunmalı diyerek paylaştığı görüldü.

ULTRASLAN'IN TRÜBÜN LİDERİNİ HEDEF GÖSTERDİ

T24 yazarı Tolga Şardan, Milliyetçi Harekat Partisi'nin 2012 ve 2018 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığının ardından Mersin Milletvekili seçilen Olcay Kılavuz'un 6 yıl önce Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki ziyareti ile Fatih Altaylı'nın Ocak 2023'te kaleme aldığı yazısından alıntı yaparak Galatasaray'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti sonrası çekilen fotoğraf karesi paylaşarak iddialarda bulundu.

Şardan, "Şirin, destek verdiği Galatasaray'ın Ankaragücü maçı için geldiği başkentte yakın dostu olarak açıkladığı polis müdürünü ziyaret etti. Ve birlikte görüldüğü iki ayrı fotoğrafı da kendi adıyla kullandığı sosyal paylaşım sitesinden yayımladı. Şirin'in misafiri olduğu Özel Harekatçı polis müdürü, daha önce de MHP'li Kılavuz'a ev sahipliği yaptı. Şirin'in, FETÖ'yle bağı olmasının yanı sıra, Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde halen tutuklu bulunan Avukat Serdar Öktem'in aynı zamanda Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in de avukatı olduğunu iddia etti. Şirin'in ayrıca İsmailağa cemaatiyle de bağının olduğunu öne sürdü."

"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN ŞEHİTLİĞİ ZİYARETE GİTTİK"

Galatasaray'ın önemli taraftar topluluğu olan Ultraslan, Tolga Şardan'ın yazısı üzerine açıklamada bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ultraslan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ mensupları tarafından bombalanan ve 44 şehidin verildiği yerleşkeyi ziyaret ederek destek verdikleri ve slogan attıkları biliniyor. Ultraslan tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bugün kimin fonladığı belli olmayan T24 adlı web sitesinde Tolga Şardan ismiyle yayınlanan bir köşe yazısı üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. FETÖ'nün hain darbe kalkışmasında ilk saldırdığı yer olan Özel Harekat Başkanlığımıza 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, Konya'da oynanan Beşiktaş kupa maçı öncesi, hem o gece şehadete yürümüş aslanlarımızı anmak hem de hain alçaklara direnen aslanlarımıza moral vermek için ziyarette bulunmamızın üstünden yıllar geçti. Bu seneki Ankaragücü maçı öncesi de bu vatan uğruna kanını dökmüş şehitlerimizi anmak için şehitliği ziyarete gittik. Ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Eraslan Er ile karşılaştık. Kendisini ilk kez gördüğüm için Eraslan Er Müdürümüzle fotoğraflar çekildik. Eraslan Müdürümüzün babası PKK tarafından şehit edilen ilk Özel Harekatçılardan bir tanesidir. Eraslan Müdürümüzün kardeşi de 15 Temmuz gazilerindendir. FETÖ'nün 15 Temmuz'da en güçlü ve ilk saldırdığı yer olan Özel Harekat Başkanlığımızı bizim üzerimizden yapılan itibarsızlaştırmaya ve yıpratmaya çalışmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Türk Milleti'nin göz bebeği polislerimizin algı yapılarak karalanmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz."