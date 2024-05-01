Teröristlerin kullandığı paramator bulundu

Ankara'da, geçen yıl 1 Ekim günü, bir araçla Emniyet Genel Müdürlüğü önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı düzenlemek istedi. Teröristlerden biri kendini patlatırken diğeri ise polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemelerde teröristlerin, paramotorla Suriye sınırını geçip Kayseri'ye geldikleri, burada veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit edip aracını gasp ettikleri, o araçla da Ankara'ya geldikleri belirlendi. O dönemde, Bozlağan'ın katledildiği bölgedeki dağlık alanda yapılan aramalarda paramotora ulaşılamadı. Aradan geçen 7 ayın ardından Tomarza ilçesine bağlı İmamkullu Köyü kırsalında mantar arayan çobanlar çalılar arasında paramotoru buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile polis özel harekât sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından paramotorun parçaları Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken bölgede geniş çaplı alan taraması yapıldı.