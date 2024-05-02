Bakan Güler’den terörle mücadelede net mesaj: Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk olduğu bir televizyon programında, terörle mücadele esasının değiştiğini belirterek, "Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz. Artık örgüt yıllardır rahat yaşadığı yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız ve yapacağız." dedi.
"YPG'Yİ PKK'DAN AYRI GÜÇ OLARAK İDDİA EDEN DOSTLARIMIZ DA VAR"
"Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok." diyen Bakan Güler, "YPG'nin PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. Biz PKK'ya değil YPG'ye veriyoruz pilotaj eğitimi gibi açıklama yapıyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.
"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN"
Müttefiklerle bu konuda anlaşamadıklarını dile getiren Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de PKK'nın kendisi diyoruz. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Adam teslim oluyor Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler diyorlar.
Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatın da DEAŞ'la mücadele eden tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil. Konuştuğumuz lisan dünyanın anladığı bir lisan. Komşuyla konuşuyorlar. Suriye'de DEAŞ tehdidi nasıl bitti. Onlarda göğüs göğse mücadele eden yok."
Bakan Güler'in konuşmasının devamı şu şekilde:
"BUGÜN GÜVENLİKLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ KALMADI"
"Suriye'deki asıl operasyon yapma amacımız hudutlarımızı ilerden koruyabilmek. Biz faaliyete başlamadan önce Hatay'da Kilis'te kendi bağı, bahçesine bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları roketatarlar bahçeleri yakıyor, bombalı patlamalar oldu insanlarımızı kaybettik. Biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye kendi vatandaşını ve sınırlarını korumak için bu faaliyete başladık. Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Türkiye gibi yüzyıldır buradayız ve burada olacağız, onlarda orada kalacaksa böyle devam ederiz.
Suriye'yle ilgili görüşlerimiz açık. Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçim yapılacak kim kazanırsa biz saygı duyarız. Ülkenin sınırlarına saygı bizim her komşumuz için geçerli. Astana görüşmelerinde görüşüyoruz. Bizim kimsenin toprağında petrolünde gözümüz yok. Anayasayı kabul et, seçimlere git, kazan diyoruz. Biz bunu kabul ederiz diyoruz.
Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarına iştirak ediyoruz. Biz ordumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. Biz işimizi yapacağız ve bunu başaracağız başarıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.
"F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU ANLAMDA DEVAM EDİYOR"
F-16'larla ilgili Amerikalı dostlarımızla görüşmelerimiz olumlu anlamda devam ediyor. İncirlik'in gerçek ismi 10. ana jet üs komutanlığı. Suriye olayları başladıktan sonra F-16'larımızı getirdik konuşlandırdık. Yüzde 100 Türkiye'nin kanunlarının geçerli olduğu bir üstür. Tamamen Türkiye yönetimindedir.