Bakan Güler’den terörle mücadelede net mesaj: Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk olduğu bir televizyon programında, terörle mücadele esasının değiştiğini belirterek, "Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz. Artık örgüt yıllardır rahat yaşadığı yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız ve yapacağız." dedi.

"YPG'Yİ PKK'DAN AYRI GÜÇ OLARAK İDDİA EDEN DOSTLARIMIZ DA VAR"

"Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok." diyen Bakan Güler, "YPG'nin PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. Biz PKK'ya değil YPG'ye veriyoruz pilotaj eğitimi gibi açıklama yapıyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.