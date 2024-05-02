Başkan Erdoğan’dan Türk Metal Sendikası’na taziye ziyareti: Pevrul Kavlak dualarla anıldı

ŞUBAT AYINDA VEFAT ETMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 24 Şubat günü hayatını kaybetmişti.

Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kavlak, 2002 yılında Türk Metal Sendikası Genel Sekreterliği'ne getirildi. 2009 yılında da Türk Metal Sendikası Genel Başkanı seçildi. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kavlak, evli ve 2 çocuk babasıydı.