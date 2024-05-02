Başkan Erdoğan’dan Türk Metal Sendikası’na taziye ziyareti: Pevrul Kavlak dualarla anıldı

Başkan Erdoğan'ı sendikaya gelişinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, dua etti.
ŞUBAT AYINDA VEFAT ETMİŞTİ
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 24 Şubat günü hayatını kaybetmişti.
Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kavlak, 2002 yılında Türk Metal Sendikası Genel Sekreterliği'ne getirildi. 2009 yılında da Türk Metal Sendikası Genel Başkanı seçildi. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kavlak, evli ve 2 çocuk babasıydı.