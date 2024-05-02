‘Böcek var’ dediler, şikâyet etmediler

Afyonkarahisar'da CHP'den Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, belediyedeki başkanlık makam odasında, asansörlerde ve belirli noktalarda gizli kamera ve ses kayıt cihazları olduğunu iddia etti. Ancak Burcu Köksal ya da belediyenin, aradan geçen sürede savcılığa başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Afyon Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da "Böyle bir iddia var. Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Ancak 2-3 hafta geçmesine rağmen teslim edilen herhangi bir görsel, ses kaydı ya da buna bir benzer somut hiçbir şey yok" dedi.AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya da Köksal'a tepki göstererek, "Belediye Başkanı 'Makam odamda böcek var' diyerek, hayali bir olayla sansasyon yarattı. CHP'li vekiller de bu koraya katıldı. Eğer varsa, suç delili olan bu böcekleri savcılığa niye teslim etmiyor? Yalan söyleyip iftira atmadıysa bu konuyu açıklamak zorundadır" dedi. AK Partili vekil İbrahim Yurdunuseven de "Başkanın iddiası hakkında rapor bekleniyor. Bu mizansen ellerinde patlayacak" diye konuştu.