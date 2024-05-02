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Giriş Tarihi: 2.5.2024

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Terör nedeniyle güvenlik gerekçesiyle yıllardır kapalı olan köy ve mezralar için düğmeye basıldı. Hakkâri Valiliği, Irak sınırında yeniden yerleşime açılacak köy ve mezraları yerinde inceledi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Hakkâri'de, 1995'ten beri güvenlik nedeniyle kapalı olan köy ve mezralar, Vali Ali Çelik'in talimatıyla kademli olarak yeniden açılacak.



ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu da, Belediye Başkanı Nazmi Demir ve mülki amirlerle birlikte, terörden temizlenen ve yeniden yaşam aanına kavuşturulması için çalışmalara başlanan Kuzey Irak sınırındaki Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, sınırın sıfır noktasındaki Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ve mezralarında incelemelerde bulundu.



Kaymakam Kumcu, "Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde köylerine dönmeleri için devletin bütün imkânlarıyla çalışmalara başlayacağız" dedi.

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Hadi gel köyümüze geri dönelim
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