Hadi gel köyümüze geri dönelim

Hakkâri'de, 1995'ten beri güvenlik nedeniyle kapalı olan köy ve mezralar, Vali Ali Çelik'in talimatıyla kademli olarak yeniden açılacak.Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu da, Belediye Başkanı Nazmi Demir ve mülki amirlerle birlikte, terörden temizlenen ve yeniden yaşam aanına kavuşturulması için çalışmalara başlanan Kuzey Irak sınırındaki Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, sınırın sıfır noktasındaki Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ve mezralarında incelemelerde bulundu.Kaymakam Kumcu, "Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde köylerine dönmeleri için devletin bütün imkânlarıyla çalışmalara başlayacağız" dedi.