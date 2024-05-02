İsmailağa kapılarını basına açtı

İsmailağa Cemaati kapılarını ilk defa basına açtı. Cemaat lideri Hasan Kılıç'ın vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Fikri Doğan gazetecilerle buluşarak sohbet etti.İsmailağa Camii Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, "Cemaatimiz devlet geleneğine sahiptir. Biz herkesten çok takibe ve kontrole açık cemaatiz" ifadelerini kullandı. "DURUŞUMUZ ÇOK NET"Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu da, İsmailağa cemaatinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapmadan önce Türkiye genelinde tüm hocalara mesaj attığını ve "Herkes sokağa çıksın" dediğini hatırlattı.Yavuz Sultan Selim Camii İmamı Abdullah Kılıç ise, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat etmeden 20 sene önce cemaatten kendisinin uygun gördüğü ileri gelen hocalardan 8 kişiyi çağırdığını, kendisinden sonra yerine Hasan Kılıç'ı bıraktığını söylediğini hatırlatarak, "Babam Hasan Kılıç da kendi yerine Fikri Doğan'ı bırakmıştır" dedi.İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın 23 Nisan'daki cenaze töreninde dua edip tezkiye konuşması yapmış ve "İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan Fikri Doğan hocamız, Hasan Kılıç'ın yerine halifesi olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.