Katillere tutuklama için kanıtlar Türkiye’den

Dünya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığını konuşurken, Türkiye'nin sürecin bu noktaya gelmesinde önemli etkisi olduğu öğrenildi. İstanbul 2 No'lu Baro'nun başvuranlar arasında yer aldığı UCM'de tutuklama kararı verileceği konuşulan dosyada Türkiye'den giden deliller bulunuyor. Bu delil ve belgeler Türkiye'de tedavi gören Filistinlilerin ifadeleri, tanıklıkları, çektikleri fotoğraflar ve videolardan oluşuyor. TBMM'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davayı takip için görevlendirdiği, ancak UCM'deki gelişmelerle de ilgilenen heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye- AB KPK Başkanı Emrah Karayel detayları anlattı:Türkiye'nin dosyasını kapsamlı, düzenli bir dosya olarak hazırladık. Mahkeme kendisine sunulan delillere ve iddialara bağlı. Hazır, delillendirilmiş bir dosya ile gidilmesi bunlardan çok daha farklı bir netice ortaya çıkartıyor. Bu anlamda Türkiye dersini iyi çalışmış. Bu, neticeyi de etkileyecek.İsrail kendisi açısından bunu tanımayabilir. İsrail toprakları içinde bir yaptırım olmasına mâni olabilir ama uluslararası arenada tanınan bu isimler için bağlayıcı nitelikte olacak ve sonuç doğuracak bir karardır. Bundan son derece tedirginler. İşlenen ciddi bir suç var. Uluslararası arenada da buna karşı bir şeyler yapılabiliyor olduğunu İsrail örneğinden görülmesi uluslararası sistemin işleyişi açısından son derece önemli. Çünkü birilerine karşı işlemeyecek bir sistemi başkalarına karşı da işletir vaziyette tutmak çok zor. Sistem açısından önemli bir karar.Uluslararası mahkemelerinkuruluşlarına taraf olan ülkelerbu mahkemelerin kararı ilebağlıdır. Tutuklama söz konusuolabilir. Bu, aslında çok ciddi birbaskı, önemli bir unsur.Karayel "3 isimle ilgili tutuklama kararı alınması ihtimali var. Bunu sadece bizler değil, İsrail basını da söylüyor. Siyonist lobi buna mâni olmak için elinden geleni yapıyor" dedi.İsrail ordusu Gazze'de sivilleri sıkıştırdığı Refah'a yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdü. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İsrail'in Refah kentine kapsamlı saldırısının insani bir felaket olacağı uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a kara saldırısı yapılacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in kara harekâtı için sivllire yönelik gereken adımları atmadığı konusunda uyardı.