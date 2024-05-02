Ruşen Çakır’a 10 milyon fon daha! İsviçre, Belçika, ABD fonlanmaya devam ediyor

MEDYASCOPE'TA 3 YILDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Medyascope ve Ruşen Çakır hakkındaki fon haberlerinin üstünden 3 yıl geçti. Şeffaflık ve açıklık vurgusuyla kendini savunan Çakır'ın habercilik anlayışında ise hiçbir şey değişmedi. Ruşen Çakır, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam etti.

Üstelik bu sefer künyesinden duyurma ihtiyacı bile hissetmedi. Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı.

Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı.

FONLARDAN SADECE BİRİNİ DUYURDU

Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da bir milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı (HBS) oldu. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıkmıştı. Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan Chrest Foundation Vakfı Başkanı, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği belirlenmişti.