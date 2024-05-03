81 ildeki üniversiteler Filistin için ayakta

İsrail'in Filistin'de yürüttüğü katliama karşı tepki eylemlerine, ABD'deki üniversitelerin ardından Türkiye'deki üniversiteler de katıldı. Dün Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede İsrail karşıtı eylemler düzenlendi.Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Meydanı'nda toplanarak Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Öğrenci Mustafa Ocak, "Bugün burada, ABD'de, Siyonist rejimin zulmüne gösterdikleri tepki sebebiyle şiddete maruz kalan öğrenci ve akademisyenlere desteğimizi göstermek için toplandık. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak, bu insani ve vicdani başkaldırıya biz de katılıyoruz" dedi.Şanlıurfa Harran Üniversitesi öğrencileri, Osmanbey Kampüsü'nde oturma eylemi başlattı.Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri 81 ildeki tüm üniversitelere seslenerek, Gazzelilerin çığlığına ses verme çağrısında bulundu.İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri de Kavacık Güney Kampüsü'nde toplanarak Türk ve Filistin bayrakları açıp Gazze'ye karşı yürütülen soykırıma karşı tepkilerini dile getirdi.AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) ise, Gazze'de katliamların yaşandığı ilk günden beri "Say Stop" temasıyla sürdürülen eylemleri "#CampusesSayStop" mottosuyla üniversitelerin kampüslerine taşıdı.