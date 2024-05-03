Ankara’da metro çilesi! “Yaşananlar sorumsuzluk örneğidir”

"İNSANLARIMIZIN ÇEKTİĞİ ÇİLE REVA MI?"

Çetin İslamoğlu ise, görünen köyün kılavuz istemediğini belirterek, "Buraya yapılacak işlerin zamanı ve düzenli bir şekilde yapılması gerekiyordu. İnsanlarımızın çektiği çileye bakın bu reva mı? 1 saatlik yoldan geliyorum oradan oraya aktarıyorsun, otobüse biniyorsun. Hadi işe gittin orada da niye zamanında gelmiyorsun bugün ki yevmiyeni kestim dedi ne yapacaksın. Yetkiler gerekli şekilde çalışmadılar. Bu çözülemeyecek bir sorun değil. Türkiye'nin göbeği Ankara'dayız mazgal temizliği yapılmıyor. Akköprü'de kokudan geçilmiyor. Yazın Akköprü'den geçin bakalım, lağım kokuyor yoğun şekilde. Susuyoruz aslında susmamamız lazım ve şu anda ABB yönetimine gelen insanların da ne yaptığını görüyoruz." Sözlerine yer verdi.

"ŞİKAYET ETME İŞ YAP"

Emin Yetki isimli başka bir vatandaş ise, "Vatandaşı kandırmak için çiçek ekiyor milleti kandırıyor. Ben iller bankasında projeciydim, geçen sene çiftlik kavşağı tıkandı, e bu sene yine tıkandı. Tıkandı ise ertesi gün ekibini koy oraya ve onu hallet. Yağmur suyu kanalizasyon suyuna karışıp gidiyor. Şikayet etmeyeceksin kardeşim iş yapacaksın. Konser verdirirsin park bahçe yaparsın reklam yaparsın ama alt yapıya gelince para yok ya. Bir çocuk ya da hamile kadın ölürse vicdanınız yok mu?"