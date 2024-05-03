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Giriş Tarihi: 4.5.2024 01:14

CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanından işçilere görülmemiş zulüm!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Köyceğiz Belediye Başkanı olan CHP’li Ali Erdoğan, 2 makam şoförünü çöpçü yaptı. Bununla da yetinmeyen Erdoğan, 4 kadını içkili tesiste garson olarak sürgün etti. 1 Mayıs İşçi Bayramında en önde yürüyen Erdoğan’ın işçilere zulmü isyan ettirdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanından işçilere görülmemiş zulüm!

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Köyceğiz Belediyesi'nde skandala imza atıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda en önde yürüyen CHP'li Başkan Ali Erdoğan'ın ilk icraatı personel sürgünü oldu. Kendisi de 9 yıl belediyede fen işlerinde görev yapan Erdoğan'ın işçilere eziyeti ise pes dedirtti.

MAKAM ŞOFÖRLERİNİ ÇÖPÇÜ YAPTI

Ali Erdoğan, 2014-2024 arası belediye başkanı olan AK Parti'li Kamil Ceylan'ın iki makam şoförünü çöp toplayıcısı yaptı. Bununla da yetinmeyen Erdoğan, Emlak İstimlak Müdürlüğünde görevli 4 evli kadın personeli, belediyenin içkili tesisine garson olarak görevlendirdi. CHP'li Başkan Erdoğan'ın personele yaptığı zulüm isyan ettirdi.

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CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanından işçilere görülmemiş zulüm!
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