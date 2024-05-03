CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanından işçilere görülmemiş zulüm!

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Köyceğiz Belediyesi'nde skandala imza atıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda en önde yürüyen CHP'li Başkan Ali Erdoğan'ın ilk icraatı personel sürgünü oldu. Kendisi de 9 yıl belediyede fen işlerinde görev yapan Erdoğan'ın işçilere eziyeti ise pes dedirtti.

MAKAM ŞOFÖRLERİNİ ÇÖPÇÜ YAPTI

Ali Erdoğan, 2014-2024 arası belediye başkanı olan AK Parti'li Kamil Ceylan'ın iki makam şoförünü çöp toplayıcısı yaptı. Bununla da yetinmeyen Erdoğan, Emlak İstimlak Müdürlüğünde görevli 4 evli kadın personeli, belediyenin içkili tesisine garson olarak görevlendirdi. CHP'li Başkan Erdoğan'ın personele yaptığı zulüm isyan ettirdi.