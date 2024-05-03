Erdoğan, kurmaylarına seçim analizi mesajı verdi: Seçim sonucu sadece ekonomiye indirgenemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son MYK'da, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere devam edildi. Erdoğan tespit, öneri ve talimatlarını MYK ile paylaştı. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı analiz ve istişare yapmadan tablonun tam görülemeyeceğini kaydeden Erdoğan'ın, "Bu teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Hızlı hareket etmeliyiz" dediği belirtildi.Seçim sonuçları ile ilgili yorumlar yapılırken genel olarak "ekonomi ve emeklilerin durumunun" gerekçe gösterilmesine de değinen Erdoğan'ın, "Seçim sonuçları sadece ekonomiye ve emeklilere indirgenemez. Bu eksik bir değerlendirme olur. Kimse bize mecbur değil. Seçimleri yol kazası olarak göremeyiz" dediği kaydedildi. Erdoğan, kongre sürecine ilişkin farklı görüşler olduğuna da dikkat çekerek, "Kongre süreci başlasın" talimatı verdi. Erdoğan'ın, tabandan tavana kadar bir değişim istediğini bu talimatları ile ortaya koyduğu belirtildi.