İsrail karşıtı öğrencilere cop, gaz, kelepçe

ABD'de 10 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve diğer üniversitelere de yayılan İsrail karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürerken, ABD polisi öğrencilerin eylemlerini sona erdirmek için şiddet uyguluyor. Dünyaya her fırsatta ifade özgürlüğü dersi veren ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto hakkını kullanan öğrencilere baskı kurmaya başladı. ABD polisi, üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep eden öğrencilerin kampüslerde konuşlandığı alanlara baskın düzenledi. Dünkü olayların adresi California Üniversitesi (UCLA) oldu.ABD polisi Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen öğrencilerin oluşturduğu Gazze Dayanışma Kampı'na müdahale etti.UCLA'da gece İsrail yanlısı maskeli grubun, kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükseldi.Kamp alanının çevresine kurulan bariyerleri kırmaya çalışan polisler ise, plastik mermi, göz yaşartıcı gazlarla İsrail karşıtı eylem yapan öğrencilere saldırdı.Geleneksel Filistin atkısı takan göstericiler ayrıca "İfşa da etseniz, tasfiye de etseniz durmayacak, dinlenmeyeceğiz" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.Polis birçok öğrenciyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Washington Post gazetesine göre bugüne dek üniversite kampüslerinde gözaltına alınanların sayısı 1700'ü aştı.Sonuna kadar direneceklerini söyleyen öğrenciler, sığındıkları binaların girişlerini kapatarak üzerine "Gazze'ye özgürlük" diye yazdı.Kolluk kuvvetlerinin UCLA kampüsüne girdiğini kaydeden ABD medyası, UCLA'daki gelişmelerin kampüs gösterilerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.ABD polisinin New Orleans'taki Tulane Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Harlem'deki City College of New York'ta öğrencilerin kurduğu kampları da kaldıracağı kaydedildi.GAZZE Şeridi'ndeki sağlık çalışanları, ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği Filistin'e destek eylemleri için teşekkür gösterisi düzenledi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.ABD ve Avrupa medyası, kampüslerde yaşanan orantısız polis şiddetini yeterince haberlerinde yer vermemekle eleştiriliyor. Aynı medya kuruluşları benzer görüntülerin başka bir ülkede yaşanması halinde ise adeta ayağa kalkıyorlar. Ya da her konu hakkında dünyaya dersler veren Avrupa Birliği de ABD'deki polis şiddetine karşı hâlâ sessizliğini koruyor.