SON DAKİKA HABERİ! MSB duyurdu: 32 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kararlılık ile sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" sözleriyle 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.