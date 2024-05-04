Antalya’da gündüz vakti 12 kursunla infaz

Korkunç cinayet Aksu ilçesi Yeni Cami önünde meydana geldi. Urfa'dan gelerek Antalya'da mevsimlik çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Özbadak, saat 12.00 sularında tarlasında yetiştirdiği çilekleri satmak için cami önündeki alanda indirdiği sırada yanına gelen bir kişi Ahmet Özdakak'a tabanca ile 12 el ateş etti. Ardından saldırgan suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayet yerile ulaşan ekipler Ahmet Özbadak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan Özbadak'ın yakınları olay yerine koştu. Polis etrafta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada Özbadak'a 12 kurşun isabet ettiğini belirledi.

HUSUMETLİSİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Cinayetin ardından polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışla başlattı. ilk belirlemelere göre Ahmet Özbadak'ın husumetlisinin tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Özbadak'ın eşinin 4'üncü çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis katilin yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi. .