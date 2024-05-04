Firari Erk Acarer’e yine bilgi sızdı: Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianameyi paylaştı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'i yayına alıp, 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular sormaya çalışan firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı gelmişti. Acarer, yaptığı yayında "Benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor" ifadelerini kullanmıştı.

BİLGİ AKIŞI DEVAM EDİYOR

Kendisiyle haber yapması için bilgi ve belge paylaşımı yapıldığını öne süren Acarer bu kez yine gizlilik kararını ihlal ederek dosya paylaşımı yaptı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin gizlilik kararı bulunan iddianame incelemesi devam ederken Acarer, iddianame görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞEHİT DÜŞEN MİT MENSUPLARINI İFŞA ETTİ

Almanya'ya 2007 yılında giden ve bir daha dönüş yapmayan sözde gazeteci Erk Acarer, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik ve fotoğraflarını yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarını ifşa etti. Acarer sosyal medya hesabından, "Erdoğan bugün Libya'da birkaç şehit dedi. Kaynaklarımız ise saldırının sarsıcı olduğunu iddia ederek, 2 çok önemli MIT personeli ile TSK'den üst düzey bir komutanın öldüğü, bir MİT personelinin ise yaralandığını belirtiyor. Genel Kurmay'ındetaylı açıklama yapacağını umuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu. Ardından MİT mensubunun ismini açık bir şekilde yazarak "Mesela ... Kim midir? MİT Daire Başkan Yardımcısı..." şeklinde. Daha sonra ise, "Yaralı MİT personeli ... durumu nedir?" ve "Tuğgeneral'in ismini açıklayacak mısınız?" şeklinde mesajlar paylaşarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladı.

İSTANBUL'DA DAVA AÇILDI

MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı. Firari şüpheli olan Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

MİT MENSUPLARINI HEDEF GÖSTERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Erk Acarer hakkında, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi.