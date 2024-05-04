‘Garson’ çözüldü operasyonlar başladı

MilliİstihbaratTeşkilatı'nın6 yılda şifrelerinikırdığıFETÖ'cü Garsonkod adlı mahrem sorumluyaait SD karttan çıkan verilerden3 bin kripto polis deşifre olmuştu.O polisler ve SD karttan çıkan mahremyapıda görevli örgüt üyelerineyönelik Türkiye genelinde operasyonlarbaşladı. Ankara CumhuriyetBaşsavcılığı koordinesinde mahremimamlara yönelik operasyon hazırlıklarıdevam ederken ilk operasyonİzmir'de 27 ihraç emniyet mensubunayapıldı. İzmir Terör Suçlarındansorumlu Başsavcı Vekili NecatiKayaközü koordinesinde İzmirmerkez, Bergama, Menemen,Kemalpaşa ve Dikili ilçelerindeyapılan operasyonda emniyet mahremyapılanması içerisindebulunanGarsonkod adlıgizli tanıktanele geçirilen dijitallerde haklarındaörgüt üyesi oldukları yönünde verigirişi bulunan, ByLock içeriklerindegeçen ve yine haklarında örgütseltoplantılara katıldıkları yönündebeyan bulunduğu tespit edilen ihraçemniyet mensubu 27 şüpheli gözaltınaalındı.Garson'dan ele geçirilen veriler kapsamında geçtiğimiz gün 17 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken SABAH, Garson'dan çıkan yeni verilerle ilgili çarpıcı bilgilere de ulaştı. Veriler arasında çıkan "Adli Davalar Takip" isimli dosyada örgütün deşifre olan örgüt mensubuna ne gibi destekler sağladığıyla ilgili bilgiler yer aldı. Tablo halinde yer alan belgelerde gözaltına alınan örgüt üyesine neden operasyon yapıldığı, kadrosu, sicili, devre bilgisi, örgütteki derecesi, hangi mahkemede yargılanacağı, adli durumu, hangi ilde yaşadığı, avukata ödenen toplam para miktarı gibi bilgilerin yanı sıra medyaya çıkacak yakınının ismi, onun cep telefonu numarası ve işlem gören örgüt mensubu ile ilgilenecek diğer örgüt mensubuna ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Kendisinin ve eşinin kullandığı ByLock bilgisi de arşivlenirken, örgütün işlem yapılan kişilere aylık maaş takviyesi ve sigorta ücreti de verdiği ortaya çıktı.Örgüt tarafından verilen kodlarla ilgili de bilgiler veren FETÖ'nün Emniyet Mahrem yapılanmasının sekretaryasında görev yapan gizli tanık Garson ,FETÖ'nün diğer grup ve cemaatlerde bulunan polislere de kod verdiğini belirterek "AİHL kodu Nur cemaatine mensup kişiler için kullanılır. AÜL ve AÖL kodu Ülkücüler için kullanılır; DC örgütün etki alanı dışındaki kişiler için kullanılır; EBL, AL, EB kodları ise Aleviler için kullanılmıştır. ED kodu olanlar ise ehli dünya yaşamı olanlara verilmişti" dedi. Veriler arasında polis akademisindeki öğrencilerin zaaflarına göre tek tek derecelendirildiği görüldü. Öğrencilerin nargile-sigara içen, kızlara düşkün olan, zina yapan, internet düşkünü, içki içen, hırsızlık yapan, arkadaş çevresi kötü olan, kumar ve şans oyunları oynayan diye kodlandığı görüldü.VERİLER arasında örgütün soru hırsızlığı bir kez daha belgelenmiş oldu. Kendisine gösterilen notlarla ilgili ifade veren "Garson" bilgilerin örgüt yönetimince oluşturulan gündem sonrasında sınava girecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeline dua adı altında sınav sorularının verilmesiyle ilgili tutulan notlar olduğunu söyledi. Notlarda soruların nasıl verilmesi gerektiğinin tüm örgüt abilerine detaylı anlatılmasının istendiği görüldü.