Hat sanatçısından anlamlı hediye: One minute

Ankara'da Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 'One Minute' hattı hediye edildi. 1 gecede hazırladığı hat hakkında konuşan Şahin, "2009 yılında Davos mevzusu olduğu zaman Arabi harflerle 'One Minute' yazısı yazmıştım. Çok küçük bir şeydi. Tabii Tayyip Bey'e hediye edilecek denilince onu büyüttük. Gündem hiçbir zaman değişmiyor. Gazze'de de artık bir 'One Minute' çekme zamanı gelmişti" dedi.