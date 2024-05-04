Bakan Fidan İİT Zirvesi’nde İslam dünyasına seslendi: Filistin bizim sınavımızdır

"İŞGALE KARŞI DİRENİŞ ARTIK İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ BİR SAVAŞ DEĞİL"

"İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ve mazlumlar arasındaki bir mücadeledir." diyen Fidan, bu tarihi adaletsizliğin şimdi ve sonsuza kadar düzeltilmemesi halinde bir sonraki merhalenin her zamankinden daha büyük bir felaket getireceğinin altını çizdi.

Fidan, herkesin, İsrail'i Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlaması, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmenin bir bedeli olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır." ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdiğine dikkati çekti.