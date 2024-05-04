Mühendislik harikası Zigana’dan 1 yılda 1 milyon 700 bin araç geçti

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti. Zigana Dağı'nın eteğinde 14.5 km'lik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "14.5 kilometrelik çift tüpten oluşan tünelin uzunluğu, bağlantı yollarıyla 15.1 kilometreye ulaşıyor. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları ile teşkil edildi.Proje kapsamında her bir istasyonda bir adet temiz, bir adet kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 adet havalandırma şaft yapısı bulunmakta. Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye indi. Zigana Tüneli sayesinde bir yılda zamandan 152 milyon lira, akaryakıttan da 210 milyon lira olmak üzere 362 milyon lira tasarruf sağlandı. Karbon salımı da 15 bin ton azaldı" dedi.Tünelle mevcut güzergahtaki 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 3.3'e düşürüldü. Güzergah 8 km kısaltılarak seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere 20 dakika azaltıldı.Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görüldü.Tünel mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırdı.Tünel Karadeniz sahil kesimindeki limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlandı, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağladı.Eski Zigana tüneli hayatımızı çok zorluyordu. 23 yıldır TIR kullanıyorum. Karadeniz'den, Bayburt ve Erzurum'a, Erzurum'dan yine Trabzon ve Rize'ye yük taşıyorum. Devletimiz sayesinde yapılan Yeni Zigana Tüneli ile eski zorluklar ortadan kalktı. Aracımız artık zarar görmüyor, bizler de konforlu bir şekilde seyahatle işimizi yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun.Yıllardır hayal olan ve devletimiz sayesinde yapılan Yeni Zigana Tüneli sayesinde artık ailemle huzurlu ve mutlu bir seyahat yapıyoruz. Eskiden karlı ve buzlu havalarda yaşadığımız sıkıntılar Yeni Zigana Tüneli ile sona erdi. Tünelimiz Uluslararası ödül aldı. Büyük gurur duyduk.Buyollarda bu yaşımakadar çok çilelerçekmiştim.Zincir taksak da yine zorlanıyorduk.Konfor sağlandı, Yol kısaldı, ömüruzadı. Ne mutlu bize ki devletimizsayesinde bugünleri gördük.