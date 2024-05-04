TB3 SİHA’dan 10 bin metreyle irtifa rekoru

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, yerli motor ile irtifa rekoru kırdı. İlk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yaptıktan sonra orta ve yüksek irtifa performans testlerini başarıyla sürdüren SİHA, bir testi daha başarıyla tamamlayarak rekor irtifaya ulaştı.Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 33 bin feet (10 bin metre) irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.