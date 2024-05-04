Türkiye’nin ihtiyacı siyasette yumuşama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:Özgür Bey'in Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmesi iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu.Bundan önceki süreçlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz.Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.israil'leticaretin durdurulması) ilişkin soruya da "Gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak buna seyirci kalamayız. Atmamız gereken adımları attık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Bizim İsrail'le ilişkilerimiz sanki onların düşündüğünün dışındaymış gibi de bazı ifadeler kullandılar.Tüm Batı, İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkânlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkûm edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık.Başkan Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde de İsrail'le ticaretin durdurulması konusunda şunları kaydetti: "Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlıkve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Türkiye'nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir."