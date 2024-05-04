İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde girişlerin kapatılmasına ve alınan tedbirlere rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve 28 polis memurunun yaralanmasına neden olan 217 kişiden 182'si emniyetteki yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılırken saldırganlardan sadece 70'inin SGK kaydı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca geçmişte terör örgütü DHKP-C soruşturmalarına adı karışan F.O, F.S, A.L.C, E.K, H.B.Y. ve M.Ş'nin de çıkan olaylarda gözaltına alındığı iddia edilmişti. Sağlık kontrollerine götürülen diğer 35 kişinin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.Olaylarla ilgili emniyetin düzenlediği operasyon sonucu polislere saldıran 29 kişi daha gözaltına alındı. Saldırganların kimlikleri ve olaydan sonra gittikleri adresler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi (KGYS) kameralarından ve Yüz Tanıma Sistemi'nden tespit edildi. Polislere tekme atan ve saldıran 'Basel' kod adlı sosyal medya fenomeni Bekir A. da gözaltına alındı. Polislere damacanayla saldıran Ayşe B.'nin 5 adet suç kaydının olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atılıp zarar verilmesi nedeniyle yargılandığı da öğrenildi.