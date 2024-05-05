Bakan Fidan: İki devletli çözüme gitmezsek bu son Gazze savaşı olmayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuk oldu. İsrail'in, Filistinlilerin topraklarını çalmaya devam ettiğini belirten Hakan Fidan, iki devletli çözüme acilen ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan "İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı" dedi.

"DERS ÇIKARMAZSAK SON GAZZE SAVAŞI OLMAYACAK"

Fidan ayrıca "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak" diye ekledi.

İran ve İsrail arasındaki gerilime de dikkat çeken Fidan "Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" ifadelerini kullandı.