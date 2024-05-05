İşte Cem Garipoğlu’nun son saatleri

2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun SABAH'ın yayımladığı otopsi fotoğrafları günlerce konuşuldu. SABAH bu kez de Garipoğlu'nun hapishenedeki odasında başında poşetle ölü bulunduğu 10 Ekim 2014 sabahına kadar olan son 24 saatteki kamera görüntülerine ulaştı. İşte ayrıntılar:Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda F Blok F3 Alt koğuşunda kalıyordu. Koğuşta 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu. Kameralar, özel yaşam alanı olan bölmeler ve mutfağı görmüyordu, sadece bölmelere giriş çıkış, koğuş dışı ile içinin koridor kısmı ve mutfakla bağlantısı bulunan avluyu gösteriyordu.9 Ekim'de sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babasıyla 10.50'den 11.42'ye 'açık görüş'te bir araya geldi.Garipoğlu öğle yemeğini yedi ve bir süre avluda dolaştı. 14.30'da tekrar koğuşa geçti ve mazgaldan verilen yemeği yedi. 20.07'de ise akşam sayımını verdi. Gardiyanlar koğuşu en son, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece saat 01.50'de mazgaldan bakarak kontrol etti. Garipoğlu o esnada mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kapıya gelen gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi. İfadeler ve görüntüler bu olay örgüsüyle örtüştü.Son kontrolün ardından gece uzun bir süre koridorda volta atan Garipoğlu saat 03.14'te koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını kapattı. İddiaya göre bir daha da canlı olarak dışarıya çıkmadı. Bu esnada kamera kayıtlarına göre, avlu, iç ve dış koridor görüntülerinde koğuşa giren, çıkan kimse yoktu. 10 Ekim sabahı gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofmanla yerde buldu.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Cem Garipoğlu, ilk kez cezaevine girdiği tarih olan 1 Ocak 2009'dan 10 Ekim 2014'e kadar toplamda 33 kez psikologla bireysel görüşme gerçekleştirdi. Sağlık sorunlarına ilişkin, üroloji, psikiyatri servislerine sevki sağlanarak tedavisi gerçekleştirildi. Rutin kontrollerine zamanında gönderildi. Garipoğlu sosyal hizmet uzmanları ve kurum psikologlarınca düzenli olarak bireysel görüşmeye alınarak gözlem altında tutuldu. Bu görüşmelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.CemGaripoğlu yaşamına son vermek için başına geçirdiği poşeti 19 Eylül 2014'te annesi tarafından kendisine verilen eşyalarla birlikte koğuşa getirdi. İçinde elbise dolu poşetin verildiği anlar kamera kayıtlarıyla da kayıt altına alındı. Boynunda bulunan naylon çamaşır ipini ise 20 Şubat 2014'te aldı. Bu tarihte 2 adet çamaşır ipini talepte bulunarak satın aldığı kantinin fiş kayıtlarından saptandı.Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı verilerden bir tanesi ise Garipoğlu'nun hapishanede görevli din adamları ile de intihar etmeden son bir ay içerisinde görüşmeler yapması oldu. Kurum vaizlerinden alınan ifadeler kapsamında bu görüşmelerde de tıpkı psikologlarınki gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı not edildi.Garıpoğlu, haftalık telefon görüşmelerini ise anne ve babası ile görüşerek kullandı. En son intihardan 5 gün önce 6 Ekim 2014'te annesi ile telefonla görüştü. Son 2 aylık telefon görüşme kayıtları da incelendi ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. 3 kişilik ziyaretçi listesinin 3'üncü ismi de kuzeniydi. Onla ise en son 25 Nisan 2014'te görüşmüştü.Garipoğlu,apishanedeyken ki eğitim durumu da soruşturma dosyasında yer aldı. Açık Öğretim Lisesi'ni tamamlayan Garipoğlu, Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'ne devam ediyordu. Son olarak 1 Ekim 2013'te hapishanenin eğitim faaliyetine katıldı. 4 Ekim 2013-30 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen resim kursuna bile katılım gösterdi. 10 Mart-18 Nisan 2014'te ise münazara, sinema gösterimini ve konferansa da katıldı.Garıpoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili iddialar üzerine Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişi de otopsi görüntülerini izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Düğümü savcılığın Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği karar çözecek.