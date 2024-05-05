Özgürlükçü ve kuşatıcı anayasayla 12 Eylül karanlığını milletin sırtından atacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik ve sivil bir anayasa için başlattığı parti turlarını ve sürecin geleceğini ilk kez SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Parlamento Büro Şefi Zübeyde Yalçın'a verdiği özel röportajla değerlendirdi. İşte Kurtulmuş'un SABAH'ın sorularına verdiği önemli mesajlar içeren yanıtlar:12 Eylül darbesinin ağır ve karanlık yükünü, yani 1982 Anayasası'nı TBMM olarak, Cumhuriyetimizin yeni asrında, milletimizin sırtından hep birlikte indirmeye kararlıyız. Türkiye'mizin temel kuruluş felsefesine, medeniyet değerlerine ve halkımızın güçlü ve güvenli bir gelecek inşa etme idealine yaraşır, vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz.Siyasi partilerin kahir ekseriyetinin bu maddelerin değişmemesiyle ilgili fikirleri ortadadır. Dolayısıyla böyle bir teklifin masaya gelip kabul edilmesi bugünkü siyasi aritmetik bakımından beklenemez.Doğru zemin ve doğru yöntem belirlemeliyiz. Doğru zemin, TBMM'dir. Bütün yetki ve sorumluluk TBMM'nindir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır.Anayasa konusunda her türlüfikri tartışırız, otururuz, konuşuruzama tartışmayacağımız tek konu şu andaTBMM'nin anayasa yapma gücü ve yetkisinesahip olmadığıdır. Bu Parlamento millettarafından seçilmiş, yüzde 95 temsil gücüolan, 15 siyasi partinin, halkın bire bir temsiledildiği bir kurumdur... Toplumsal bir mutabakatmetni olması gereken anayasa sürecinin, toplumsalbir ayrışma sürecine dönüştürülmemesi gerekir.Bunun için de Parlamento'da ümit ederiz ki400'ün üstünde bir mutabakat bulunsun.Mevcut anayasaya göre Meclis'teki destek400'ü aşarsa referanduma gidilmesine gerek yok.Ama bunlar zaman içerisinde tartışılacaktır.Şu anda elimizde, gündemimizde,dosyamızda belirlenmişbir tek madde yok. Burada titizlikleüzerinde durduğumuz husus şeffaf,açık ve iyi niyetle süreci götürmektir.Kesinlikle hayır. Değil bir anayasahazırlamak, belirlenmiş bir madde bileyok şu anda. Sürecin açık, şeffaf bir şekildeyürütülmesini arzu ediyoruz.Bu, külliyen bir hezeyandır. Partilerinhemen tamamının yeni bir anayasadanbahsettiği ortamda, en geniş katılımlave önerilerle yeni anayasa iradesi ortayakonulursa zaten bu konu siyasetin gündemiolur.Bir kelimeyle özetlemekgerekirse bu işin esası "samimiyet."Samimi olan insan enaykırı fikri dahi söylese, problemyoktur. Ama masayı dağıtmakiçin 'Ben konuşmayacağım,görüşmeyeceğim' diyen adamahangi imkânı sunarsanız sunun,görüşünü almanız mümkündeğildir. Dolayısıyla, samimiyetlebu süreci yürütebilmeyi ümitediyorum. Ben, kendi adımabuna gayret edeceğim.Yeni anayasayla ilgili busürecin en büyük tehlikesi, sürecidışarıdan zehirlemek isteyenunsurların olabileceğidir. Onuniçin de siyaset iyi niyetle el sıkışırsasüreçleri dışarıdan zehirlemekisteyenlere fırsat kalmaz.Niyet okuyanların olduğu, kastedilmeyen,söylenmeyen şeylerinsöylenmiş veya kastedilmişgibi ortaya konulduğu ortamların,iyi niyetli, samimi, şeffafbir süreci zehirleme ihtimallerivardır.Kastetmiyorum, 'Kim böyledavranıyorsa...' diyorum. Siyasetiçi ve dışı unsurlar olabilir.Meclis Başkanı olarak ben çokdikkat ediyorum. Siyasi partilerinde büyük hassasiyet göstermesilazım. Parlamentodatemsil edilen partiler bir masaetrafında fikirlerini söyler. Ama'Siz anayasa yapamazsınız, anayasayıkonuşamazsınız ya dasizin böyle bir yetkiniz yoktur'gibi söylemlere prim vermeyiz,asla tartışmayacağımız tek başlıkbu.Bir program içerisinde randevular talep ettik, randevular geldi. AK Parti ve MHP ile de görüşeceğiz. Her partinin ve genel başkanının kendi gündemi, siyasi görüşmeleri, önceden belirlenmiş randevuları olabiliyor. Bu ve benzeri konular üzerinden birilerinin niyet okumasını doğru bulmam.Ziyaret ettiğim siyasipartilerin hepsini sürecedestek olmaya, katkıdabulunmaya hazırbuldum. Türkiye'nin, 12Eylül Anayasası'ndan kurtulmasınave yeni bir anayasayapılması çalışmasınaönyargısız olarak destekvereceklerini bu ziyaretlerdekendilerinde gördüm.