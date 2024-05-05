Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da defnedildi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Muhammed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Ankara Karşıyaka Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bazı siyasiler ve Sudan Büyükelçiliği'nden yetkililer katıldı. Abdurrahman'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.