38 provokatöre tutuklama

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.İfadeleri tamamlanan 52 şüpheli 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Kamu görevlisine direnme suçlarından tutuklamaya sevk edildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol altına alınma tedbiriyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aralarında 'Baser' lakaplı fenomen Bekir Aslan'ın olduğu 38 şüpheli tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen ve ifadeleri alınan şüphelilere ek olarak 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.