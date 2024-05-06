Başkan Erdoğan’dan Haniye ile telefon görüşmesi: Kararı olumlu bulduk

Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Bu karar Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye tarafından duyuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HANİYE İLE GÖRÜŞME

Öte yandan söz konusu gelişmenin sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Haniye ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede Haniye'ye ateşkes kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ATEŞKES KARARI DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabine toplantısı öncesi Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Haniye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Hamas'ın, Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.