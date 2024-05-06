CHP’de toplu istifa depremi

CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve yönetimi görevlerinden topluca istifa etti. Uysal istifayı sosyal medya hesaplarından duyururken yaptığı açıklamada partiden değil görevlerinden istifa ettiklerini belirtti. Resmi istifa açıklamasında "Yeterince çalıştığımızı düşündüğümüz partimiz için çok emek verdik. Çok şükür partimiz iyi yol aldı. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlarımız devam edecek. Cumhuriyetimizin rayına oturmasını gördüm. Bu benim için çok değerli. Gelecekte çocuklarımız ve torunlarımızın cumhuriyetle yaşayacağı günler için çok mutluyum" ifadelerine yer verildi.