Haberler Gündem Haberleri CHP’de toplu istifa depremi
Giriş Tarihi: 6.5.2024

CHP’de toplu istifa depremi

İHA
CHP’de toplu istifa depremi
CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve yönetimi görevlerinden topluca istifa etti. Uysal istifayı sosyal medya hesaplarından duyururken yaptığı açıklamada partiden değil görevlerinden istifa ettiklerini belirtti. Resmi istifa açıklamasında "Yeterince çalıştığımızı düşündüğümüz partimiz için çok emek verdik. Çok şükür partimiz iyi yol aldı. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlarımız devam edecek. Cumhuriyetimizin rayına oturmasını gördüm. Bu benim için çok değerli. Gelecekte çocuklarımız ve torunlarımızın cumhuriyetle yaşayacağı günler için çok mutluyum" ifadelerine yer verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’de toplu istifa depremi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA