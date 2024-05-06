CHP’li Marmaris Belediye Başkanından borç açıklaması: 650 milyon TL borç var

4 dönemdir CHP'nin yönettiği Marmaris Belediyesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeni başkan seçilen Acar Ünlü, belediyenin mevcut durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, Marmaris Belediyesi'nin 650 milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

Ünlü, "Biz hiçbir zaman zordayız gibi şeyleri konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bu durumu toparlayacağız. Belediyenin 650 milyon TL civarında borcu var. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Geliri artırıcı ve maliyetleri azaltacak önlemlerimizi alıyoruz. İç işleyişte yeniden bir toparlanma çok net" diye konuştu.

PERSONEL FAZLA, İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK

Marmaris Belediyesi'nin personel fazlalığına dikkati çeken Ünlü, "Belediyede personel fazlalığı görülüyor. Bunun dışında yasal olarak da personel fazlalığı görülüyor. Kısıtlama yapılması lazım. Bu konuda çalışmamız olacak. İşten çıkarmalar olacak. Gönül ister ki olmasın ama hem verimlilik, hem kanun bunu gösteriyor. Marmaris toparlanacak, Marmaris güçlü ve önemli bölge. Bunları aşacağız hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz" dedi.