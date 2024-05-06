CHP’li Murat Bakan’ın ’ele geçirilen silahlar’ provokasyonu elinde patladı: Gerçek bakın ne çıktı!

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizi için kullanılan kurusıkı silahları gerçek sandı, skandal bir provokasyona imza attı. Murat Bakan, "Dün İstanbul'da Yunus Ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir?" diyerek maket silahların görüntüsünü paylaştı.

PROVOKASYONU ELİNDE PATLADI!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Bunun Türkiye'de ikamet eden farklı milliyetlerden milyonlarca düzensiz göçmen olduğu da düşünüldüğünde ulusal güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturabilir?" dedi.