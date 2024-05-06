Haberler Gündem Haberleri Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.5.2024

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA