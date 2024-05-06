İyi ki varsınız

Asrın deprem felaketine Hatay Antakya'daki evlerinde yakalanan ve ağır hasarlı binadan hem kendilerini hem de yakınlarını kurtaran Gök ailesi, Konya'da kendilerine yeni bir hayat kurdu. Ev kadını Ayşe Erkin Gök, yaşadıklarını ve gördüklerini 'Yarın Var mı? 04.17' adını verdiği kitaba dönüştürdü. Kitabın gelirini depremde anne-babasını kaybeden çocuklara bağışlayan Gök, bunun en çok onların hak ettiğini söyledi. Öğretmen eşiyle birlikte sık sık Hatay'a gidip konteynır kentlerde yaşayan çocuklara hediyeler götüren Gök, "Devletimiz Antakya'yı yeniden kuracak ve biz tekrar geri döneceğiz. Buna inanıyoruz" dedi.Öğretmen Mustafa Gök, eşi Ayşe Erkin ve yarıyıl tatili nedeniyle yanlarına gelen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi oğulları Görkem ile 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. Gök ailesi, ağır hasar alan 6 katlı binadan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Bununla da kalmayan aile, hem yakınlarını hem de komşularını aynı binadan kurtardı. Aile depremden 5 gün sonra Konya'ya gelip, yerleşti. Yeniden bir hayat kuran aile bir gün mutlaka Hatay'a döneceklerini söyledi.Ayşe Erkin Gök (45), yazdığı kitaptaki her şeyi birebir yaşandığını anlatarak "Gördüğümüz şeyler bir film sahnesi gibiydi ama gerçekti. Bunları asla unutamam. Bunları herkesin bilmesini istedim. Kitap piyasaya çıktı. Bu kitabın tüm geliri depremde anne-babasını kaybetmiş çocuklara gidecek. Bunda en çok onların hakkının olduğunu düşünüyorum. Onlara kütüphanelerde yapmak istiyorum" dedi.Ayşe Erkin Gök, bölgede konteynır kentte kalan çocukları da yalnız bırakmıyor. Depremden öncede bir grup arkadaşı ile çocuklara yönelik çalışmalar yapan Gök, Konya'da olsa bile buradaki hayırseverlerin yardımını bölgeye ulaştırıyor. Eşi ile birlikte sık sık konteynır kentlere giden Ayşe Erkin Gök, ailelere gıda ve giyecek gibi yardımlarında bulunuyor. Hatay bizim her şeyimiz diyen Gök, "Orası bizim memleketimiz. Gençliğimizin, hayatımızın, hayatımızın geçtiği yer. Devletimiz Antakya'yı tekrar inşa edecek ve biz tekrar memleketimize geri döneceğiz. Buna inanıyoruz. Hayatımıza kaldığımız yerden yine orada devam edeceğiz" diye konuştu.