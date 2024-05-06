Ortodoks Paskalyası kutlandı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle gece saatlerinde başlayan programlar, sabah düzenlenen farklı bir ayinle sona erdi. Avrupa'da yaşayan yaklaşık 3 bin Süryani de Paskalya bayramını için Midyat'a akın etti. Süryanilerin paskalya kutlamaları Mor Şarbel Kilisesi'ndeki ayinle başladı. Hatay İskenderun'daki Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi.