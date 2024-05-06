SABAH yazdı, kovulan işçiler geri döndü

31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu Bağımsız aday Kemal Doyuran'a kaptırmaktan son anda kurtulan Adil Kırgöz, CHP'den ikinci kez Dikili Belediye Başkanı seçildi. Başkan Kırgöz göreve gelir gelmez belediyede intikam operasyonu başlattı.

SMS MESAJI İLE ÖĞRENDİLER

Kırgöz, yerel seçimlerde bağımsız aday Doyuran ile Cumhur ittifakı adayı Sema Akıncı'yı destekleyen Jeotermal A.Ş çalışanı 16 personeli hiçbir gerekçe göstermeden kapı dışarı etti. İşten çıkarılan işçiler sözleşmelerinin sonlandırıldığını SGK'dan telefonlarına gelen SMS mesajı ile öğrendi.

AÇIKLAMASININ ÜZERİNDEN 48 SAAT BİLE GEÇMEDİ

İşçi Bayramında belediye çalışanları ile kol kola girip ilçe sokaklarında tur atan ardından da "1 Mayıs emek, ekmek, özgürlük, adalet diyenlerin günü" açıklaması yapan CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün bu açıklamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş'de işçi kıyımına imza atması ilçede büyük tepkiye neden oldu. Sözleşmeleri feshedilen işçiler tekrar işe iade edilene kadar belediye önünde eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

DİSK EYLEM KARARI ALDI

İşten çıkarılanlardan 1'inin sendika yöneticisi diğer ikisinin de işyeri temsilcisi olması tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. Dikili Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, Başkan Kırgöz'e kararını tekrar gözden geçirmesi için çağrıda bulundu. Atılan işçilerin geri alınmaması halinde önce geniş katılımlı basın açıklaması ardından da eylem başlatılacağı duyuruldu.

SABAH, DİKİLİ'DEKİ İŞÇİ KIYIMINI MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün altına imza attığı işçi kıyımını '1 Mayıs'ta kutladı 3 Mayıs'ta kovdu' başlığı ile manşetine taşıdı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Kırgöz, geri adım atmak zorunda kaldı.

MÜJDELİ HABERİ SARI DUYURDU

Sendika ile belediye yönetimi arasındaki görüşmeler sürerken müjdeli haber, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'dan geldi. Sarı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Başkan Kırgöz'le yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini, işten çıkarılan 16 personelin tekrar belediyedeki görevlerine iade edildiklerini açıkladı.

BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

İş akitleri sona erdirilen işçiler arasında biri yönetici 2'si de işyeri temsilcisi olmak üzere 3 sendika yöneticisinin de bulunduğunu hatırlatan Sarı: "Başkan Kırgöz'le yürütülen yoğun görüşme trafiği sonucunda önce sendika yöneticileri ardından da diğer 13 arkadaşımızın işten çıkarılma işlemleri iptal edilmiş, arkadaşlarımız işlerine iade edilmiştir" dedi.