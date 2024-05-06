SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan öğretmenlere atama müjdesi! Yarın branş dağılımı yapılacak

Son dakika...Kritik Kabine Toplantısı gerçekleşti. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek Türk milletine seslendi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda merak edilen öğretmen atamaları ile ilgili de mütalaa ettiklerini söyledi ve müjdeyi paylaştı.

YARIN BRANŞ DAĞILIMI PAYLAŞILACAK

Başkan Erdoğan, "Atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu da mütaala ettik. Son bir kez daha görüşeceğiz ve ardından Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimi ile süreci paylaşacaktır" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ATAMALARI AÇIKLAYACAK

Erdoğan ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atamaların açıklanacağını da ifade etti.