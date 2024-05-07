ABB’deki skandal patlak verdi: ANKARAKART’ta 80 milyonluk vurgun

HALK OTOBÜSÜ ESNAFI ZARAR EDİYOR

Yalçın "Esnafın yaklaşık 20 milyonu firmaya gidecek. Zaten zor durumda olan esnafımızı daha da büyük zarara soktu. Bu süreç kamu zararına yol açtı. Önümüzdeki 5 ay içinde yapılacak olan büyük ihale, açık bir rekabet ortamında mı gerçekleşecek yoksa yine yüksek fiyatla aynı firmaya mı verilecek? Bu merak konusu oluyor. Bu gelişmeler, kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve şeffaflığın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İhale süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi, kamu güvenini sağlamak adına kritik bir öneme sahip. Bu tür skandalların yaşanmaması ve kamu kaynaklarının israf edilmemesi için ilgili makamların gerekli adımları atması gerekiyor" dedi.